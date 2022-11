V Sloveniji so včeraj opravili 406 PCR-testov in 1649 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili 398 novih okužb.

V bolnišnicah se skupno zdravi 191 bolnikov (v soboto 188), 65 zaradi covida, 107 pa s covidom. Na intenzivni negi se zdravi 19 pacientov (v soboto 20), 12 zaradi covida, 7 pa s covidom. Umrla sta dva bolnika s koronavirusno okužbo, so zapisali na ministrstvu za zdravje.