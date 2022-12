V Sloveniji so včeraj opravili 791 PCR testov in 7442 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili 2150 novih okužb s koronavirusom.

V bolnišnicah se je zdravilo 242 oseb (od teh 81 zaradi covida, 143 pa s covidom), na intenzivni negi pa jih je bilo 18 (11 zaradi covida in sedem s covidom). Včeraj je bilo v bolnišnicah sedem pacientov več, na intenzivni negi pa dva manj. Umrl je še en pacient s potrjeno koronavirusno okužbo.