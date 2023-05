Slovenija v finalu pesmi Evrovizije

Skupina Joker Out, ki jo sestavljajo Bojan Cvjetićanin (vokal), Kris Guštin in Jan Peteh (kitara), Nace Jordan (bas kitara) in Jure Maček (bobni), je nastopila kot deseta in s prepričljivim nastopom požela precejšnje navdušenje pred občinstvom v dvorani. Laskave besede o njenem nastopu sta imela tudi voditelja neposrednega televizijskega prenosa po vsedržavni italijanski mreži RAI 2 Mara Maionchi in Gabriele Corsi.

Skupina Joker Out je s skladbo Carpe Diem Sloveniji na sinočnjem drugem predizboru v Liverpoolu zagotovila vstopnico za sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije. V finale so se uvrstili še predstavniki Albanije, Cipra, Estonije, Belgije, Avstrije, Litve, Poljske, Avstralije in Armenije.

Po razglasitvi rezultatov so v izjavi za STA povedali, da so njihovi občutki nad pričakovanji ter da se še niso povsem streznili od vzhičenja. Zadnjih nekaj dni so opravili kar nekaj vaj, tako da so na oder stopili zelo samozavestno, najbrž najbolj do sedaj. »Zbudili smo se brez kakršnegakoli stresa. Vedeli smo, da lahko to več kot sto-odstotno oddelamo in smo si zaslužili finale,» so dodali.

Na katero mesto so se uvrstili po glasovanju, še niso izvedeli. »Mogoče smo bili v tistem trenutku malo jezni, da so nas poklicali kot zadnje,» pravijo in dodajajo, da se ne bi moglo iziti bolje, kot se je. Izvedeli so že, da jim je žreb naklonil nastop v drugi polovici finala, kar so si tudi želeli. Že danes jih čaka generalka za finale, skupaj bodo sicer oddelali 14 vaj.

Na prvem predizboru v torek so se v evrovizijski finale uvrstili predstavniki Hrvaške, Moldavije, Švice, Finske, Češke, Izraela, Portugalske, Švedske, Srbije in Norveške.

Finale Evrovizije bo v soboto. Vanj se je uvrstilo po deset udeleženk iz obeh predizborov, samodejno pa so vanj uvrščeni že lanski zmagovalec (Ukrajina) in pet velikih: Nemčija, Italija, Francija, Španija in Združeno kraljestvo.