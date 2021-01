Slovenija v vrhu svetovnih trajnostnih destinacij

Ameriška popotniška revija Conde Nast Traveller je Slovenijo uvrstila v vrh svetovnih trajnostnih destinacij, med 10 priporočenih destinacij za pobeg s »pozitivnim občutkom«. Prestižni medij in urednica za področje trajnosti Juliet Klinsman priporočata njen obisk v tekočem letu. Ob fotografiji blejskega otoka, Slovenijo v članku predstavljajo kot srednjeevropsko državo z izjemnim naravnim bogastvom, slikovito pokrajino in številnimi znamenitostmi. Ljubljano izpostavljajo kot gostoljubno in pešcem prijazno mesto ter kot priljubljeno destinacijo za trajnostno naravnan oddih. Zaščiteno pokrajino Slovenije odlikujejo razgibanost in raznolikost, od alpskih vrhov do pragozdov, kraških planot, vinogradov in termalnih voda, poudarjajo. Za načrtovanje obiska Slovenije pa med drugim priporočajo Zeleno shemo slovenskega turizma.

Na seznam najbolj trajnostnih destinacij letošnjega leta so se poleg Slovenije uvrstile še Kostarika, Finska, Grčija, Škotska, Palau, Malavi, Portugalska, Havaji in Butan.