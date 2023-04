Sloveniji prvih 50 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje

Evropska komisija je Sloveniji izplačala prvih 50 milijonov evrov v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Slovenija je namreč izpolnila 12 mejnikov, ki so bili pogoj za izplačilo, so danes sporočili iz komisije.

Evropska komisija je pozitivno predhodno oceno prvega zahtevka Slovenije za izplačilo nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 50 milijonov evrov podala 8. marca, danes pa je izplačilu prižgala zeleno luč.

»Slovenija je uspešno dosegla 12 mejnikov, ki vključujejo ukrepe za digitalno preobrazbo gospodarstva in javne uprave, ter za izboljšanje poslovnega okolja, pa tudi na področju dolgotrajne oskrbe ter nadzornega sistema za izvajanje načrta,» so zapisali v komisiji.

Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost pripada 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in do 3,2 milijarde evrov posojil, pri čemer se je Slovenija za zdaj odločila, da bo ob nepovratnih sredstvih uporabila za 705 milijonov evrov posojil. Do zdaj je prejela 281 milijonov evrov, ki vključujejo današnje plačilo in 231 milijonov evrov predfinanciranja, ki ga je prejela septembra 2021.

Ministrstvo za finance je medtem pripravilo izhodiščni seznam naložb, ki bodo ali izločene iz posodobljenega načrta za okrevanje in odpornost ali bo njihovo financiranje z nepovratnimi sredstvi v načrtu zmanjšano. Slovenija mora namreč načrt prilagoditi med drugim zaradi zmanjšanja predvidenih nepovratnih sredstev za 286 milijonov na 1,49 milijarde evrov (zaradi ugodnejših gospodarskih gibanj v letih 2020 in 2021 od prvotnih ocen) ter vključitve ciljev načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov.