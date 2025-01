Slovenijo prešla nevihtna linija

V zimskem času nevihte in strele niso pogost pojav, vseeno pa je Slovenijo danes prešla nevihtna linija, ki so jo spremljali nalivi. Najmočnejši naliv je bil na Slavniku od 13.30 do 14. ure, ko je padlo 21,5 milimetra dežja. Ozračje se sicer počasi umirja, nekoliko se je ohladilo, so za STA pojasnili na Agenciji za okolje RS (Arso).

Nevihtna linija je že prešla osrednji del Slovenije, pas neviht pa je segal od Koroške do Notranjske. Predvsem na zahodu Slovenije so vremenske postaje izmerile močnejše sunke vetra. V Bovcu je bil najmočnejši sunek 90 kilometrov na uro, v Postojni 74 kilometrov na uro, Ilirski Bistrici in Divači 70 kilometrov na uro, so na Arsu zapisali na družbenih omrežjih.

V vzhodni Sloveniji je za konec januarja zelo toplo. V Rogaški Slatini, Jeruzalemu in na Letališču Cerklje ob Krki so temperature popoldne dosegle 18 stopinj Celzija.

Trenutno dežuje še v osrednji, predvsem pa vzhodni Sloveniji. Dež bo v večernih urah ponehal po vsej državi, edino na območju Julijskih Alp bo ponoči občasno še kaj padalo, je za STA pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Meja sneženja bo nekoliko nižja. Danes je bila čez dan na okrog 2000 metrih, zdaj se bliža 1500 metrom, ponoči pa se bi lahko spustila do 1000 metrov, je napovedal.

V sredo bo spremenljivo oblačno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od tri do osem, v Zgornjesavski dolini okoli nič, najvišje dnevne od sedem do 14, v Zgornjesavski dolini okoli pet stopinj Celzija, še napoveduje Arso.