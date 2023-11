Slovenska manjšina računa na Goloba

Slovenci v Italiji ne bodo glavna tema jutrišnjega rimskega srečanja med Giorgio Meloni in Robertom Golobom, predsednik slovenske vlade pa bo svoji gostiteljici predstavil odprta vprašanja manjšine. Ta v odnosih z Italijo ostaja bistvena za Slovenijo, je Golob izpostavil na današnjem sestanku z manjšinskim predstavništvom. V njem je bil prvič tudi vodja Urada za slovenske šole v FJK Igor Giacomini, kar potrjuje, da je šolstvo v luči načrtovanega krčenja ravnateljstev v tem trenutku za manjšino najbolj žgoča tema.

Goloba so spremljali minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, državna sekretarja Vojko Volk in Vesna Humar ter generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc. Manjšino so, poleg Giacominija, zastopali senatorka Tatjana Rojc (DS), predsednika SKGZ in SSO, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, predsednik paritetnega odbora Marko Jarc ter deželni svetnik Marko Pisani.

Slovenskemu premierju in njegovi vladi je pri srcu, da Slovenija in Italija sodelujeta pri zagotavljanju pravic slovenske manjšine in italijanske v Sloveniji. Zanj je to pozitivna recipročnost, »saj gre za skrb za izmenjavo dobrih praks in reševanje odprtih problemov«. Z manjšinama je tako ali drugače povezano tudi vprašanje uvedbe mejnih kontrol, za katere se je Italija odločila brez predhodnega posvetovanja s Slovenijo. V Ljubljani so prepričani, da bo vlada Giorgie Meloni pri nadzoru gotovo vztrajala do spomladanskih evropskih volitev in da bodo ob migrantih prav meje ena glavnih volilnih tem desnosredinske vladne koalicije.