Slovenska predsednica se mudi na Krasu

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je danes pričela svoj regijski obisk na Krasu. Najprej je obiskala Podjetniški inkubator Občine Hrpelje – Kozina. Županja Saša Likavec Svetelšek ji je predstavila razvojno vizijo občine, katere cilj je med drugim v podjetniškem inkubatorju vzpostaviti stičišče gospodarstva, izobraževalnih institucij ter raziskovalno-inovacijskih deležnikov.

Po ogledu lani prenovljenih prostorov inkubatorja se je predsednica skupaj z županjo odpravila do Zdravstvene postaje Hrpelje, ki je bila prav tako celovito prenovljena. Skupaj sta simbolno predali v uporabo funkcionalne in prijazne prostore namenjene primarni zdravstveni oskrbi prebivalcev. V okviru delovnega kosila se je predsednica srečala s predstavniki občin Hrpelje – Kozina, Divača, Sežana in Komen ter prisluhnila njihovim pogledom na razvojne izzive in priložnosti območja. Popoldne je skupaj z županjo Alenko Štrucl Dovgan v Divači slavnostno odprla nov Sprejemni center Divaške jame. Po ogledu prenovljenih prostorov si je predsednica pod vodstvom gostiteljev ogledala še Divaško jamo.

Ob koncu dneva se bo predsednica v prostorih Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana srečala s tamkajšnjimi poklicnimi gasilci ter prostovoljnimi gasilci, ki delujejo v okviru osmih prostovoljnih gasilskih društev. Ob tej priložnosti bo Kraški gasilski zvezi in Zavodu za gasilno in reševalno službo podelila spominski kovanec za njihovo požrtvovalno in strokovno delo. Na tak način bo predsednica republike izrazila globok poklon, spoštovanje in hvaležnost gasilcem za vsa njihova odrekanja, srčnost in izjemnost kot tudi povezovalno vlogo v družbi.