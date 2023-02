Slovenska skupnost predstavila kandidate, med njimi tudi Mirko Sardoč

Na tržaškem sedežu stranke je Slovenska skupnost danes predstavila kandidatne liste za aprilske deželne volitve. Kot je uvodoma povedal deželni vodja stranke Igor Gabrovec, seznami odražajo odprtost stranke in njene temeljne vrednote. »So ogledalo raznolike in pisane stvarnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji,« je ocenil vodja SSk, ki je že pred časom, ob podpisu volilnega dogovora z Demokratsko stranko, naznanil, da si prizadevajo, da bi med kandidati imeli tudi take, ki doslej niso bili angažirani s stranko lipove vejice.

Takšen »outsiderski« kandidat je nekdanji zgoniški župan Mirko Sardoč, ki s Slovensko skupnostjo kandidira na Tržaškem, kjer sicer na prvem mestu liste najdemo aktualnega deželnega svetnika SSk Marka Pisanija, poleg katerega so na predstavitvi list spregovorili še Matia Premolin, Pavel Vidoni in Danilo Savron (tudi sami kandidati).

Prizadevanja, da bi tudi na Goriškem med svoje privabili tudi kakega kandidata, ki ni tradicionalno iz okolja SSk, žal niso obrodila sadov, je obžaloval Julijan Čavdek. Na prvem mestu na kandidatni listi je tako števerjanska županja Franca Padovan, ob njej se bodo za izvolitev potegovali še Marjan Brecelj, Martina Šolc, Davide Grinovero in Veronika Terpin.

Petnajst imen obsega kandidatna lista za Videmsko, na kateri je na prvem mestu Anna Wedam, ki kandidira tudi v okrožju Tolmeča. S Slovensko skupnostjo v videmskem okrožju med drugimi kandidirajo še Francesco Biancuzzi, Katja Dolhar, Adriano Corsi in Tanja Peric. Deset je kandidatov za pordenonsko okrožje, prva med temi je Manuela Quaranta Špacapan.

Več v jutrišnjem Primorskem dnevniku.