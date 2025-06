Slovenska vlada leto 2027 razglasila za leto organizacije Tigr

Slovenska vlada je danes na seji leto 2027 razglasila za leto organizacije Tigr. Leta 2027 bo minilo sto let od ustanovitve Tigra. To bo ponudilo nove priložnosti za krepitev prepoznavnosti slovenskega odporniškega protifašističnega gibanja v evropskem merilu in priznanje njegovega univerzalnega pomena, je navedel urad vlade za komuniciranje.

Po sprejetju rapalske razmejitve je velik del slovenskega nacionalnega prostora pripadel kraljevini Italiji. Ilegalna protifašistična organizacija slovenskih in hrvaških domoljubov Tigr je bila sicer le ena izmed slovenskih in hrvaških protifašističnih gibanj na Primorskem in v Istri, a danes predstavlja simbol tega boja. V zakonu o vojnih veteranih je še posebej omenjena.

Bila je prvo organizirano vseljudsko protifašistično gibanje v Evropi. Po ocenah je v njem sodelovalo med 3000 in 5000 Primorcev, med svetovnima vojnama pa je bilo najštevilčnejše evropsko protifašistično gibanje. Podpiralo ga je celotno primorsko ljudstvo, ki je bilo takrat zatirano, in spomin nanj je še danes živ v vsaki primorski družini.

Razglasitev leta organizacije Tigr bo lahko po mnenju vlade dodatno spodbudila oblikovanje novih programov in dejavnosti, povezanih z domoljubno dediščino organizacije Tigr. Ob tem bo lahko dodatno širila zavest o izjemnih domoljubnih vrednotah dediščine tako te organizacije kot tudi slehernega njenega pripadnika.

Prav tako se razglasitev leta 2027 za leto organizacije Tigr navezuje na poseben pomen, ki ga ima njena odporniška dediščina v narodni zavesti slovenske manjšine v Italiji. Ta si skupaj s Slovenijo prizadeva za objektiven pogled na boleča poglavja v zgodovini slovensko-italijanskih odnosov, zlasti na obmejnih območjih.

V pogledu meddržavnih odnosov pobuda upošteva dozdajšnja spravna prizadevanja med Slovenijo in Italijo, med katerimi ima posebno mesto skupni poklon nekdanjih predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle pri spomeniku ustreljenim bazoviškim junakom in spominskem obeležju na bazoviški fojbi leta 2020. Ta korak je hkrati pomenil dejanje politične rehabilitacije obsojencev prvega tržaškega procesa v Italiji, so še zapisali v uradu vlade.

V italijanskem mestu Rapallo je bila 18. novembra 1920 podpisana pogodba, ki je začrtala mejo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z Italijo. Z rapalsko pogodbo je Kraljevina SHS v zameno za priznanje izgubila del ozemlja. S tem je pod Italijo prišlo približno 300.000 Slovencev ali več kot tretjina slovenskega prebivalstva.