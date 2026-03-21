Slovenska vlada od Petrola pričakuje takojšnje ukrepe

Vlada se je danes seznanila s stanjem na trgu naftnih derivatov. Ugotovila je, da je zalog dovolj in da so skladišča polna. Medtem ko Mol Slovenija oskrbo na bencinskih servisih obvladuje zadovoljivo, se na Petrolu pojavljajo resne motnje v oskrbi, ministri pa zato od tega trgovca pričakujejo takojšnje ukrepe, so po dopisni seji sporočili iz vlade.

Kot so navedli v vladnem uradu za komuniciranje, so pristojni danes od Petrola, sicer največjega trgovca z gorivi v Sloveniji, zahtevali poročilo o trenutnem stanju na področju oskrbe z gorivi in potrebnih ukrepih za takojšnjo odpravo motenj.

Petrol, ki ima po Sloveniji 316 bencinskih servisov, je v delni državni lasti. Država ima v družbi neposredno (10,8 odstotka) ter prek Slovenskega državnega holdinga (12,7 odstotka) in Kapitalske družbe (8,6 odstotka) približno tretjinski delež. Največji posamični lastnik družbe je medtem slovaško-češka finančna skupina J&T z 12,78-odstotnim deležem, med pomembnejšimi lastniki pa je tudi Vizija Holding Darija Južne.

Na vladi se bo danes, kot so še pojasnili v uradu za komuniciranje, na temo stanja na trgu naftnih derivatov odvilo še več sestankov. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer naj bi medtem pristojne institucije tudi že pozval, da preverijo stanje na trgu.

Zaradi izrazito povečanega povpraševanja na posameznih bencinskih črpalkah po državi še vedno občasno zmanjkuje goriva, najpogosteje dizla in kurilnega olja. Vladni predstavniki so zato na enem od današnjih sestankov od predstavnikov Petrola in Mola Slovenija zahtevali pojasnila o ključnih problemih, zaradi katerih prihaja do motenj.

Premier Robert Golob je v petek na POP TV napovedal možnost aktiviranja vojaškega prevoza goriva na bencinske servise in po potrebi omejitev točenja goriva za tujce, kar da je mogoče storiti po sprostitvi blagovnih rezerv. Vlada pa se torej za to za zdaj ni odločila.