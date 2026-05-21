Na ustavno sodišče pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev

Skupina skoraj 30 vidnih državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve pa bo ločeno pritožbo vložil tudi Darko Nikolovski.

Glasbenika in režiserja Darka Nikolovskega, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode, pri vložitvi ustavne pritožbe podpirajo tudi v tej stranki. Kot so pojasnili, pa stranka ni vlagatelj pritožbe.

Na čelu skupine skoraj tridesetih sopodpisnikov prve ustavne pritožbe pa je Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, zadnja leta pa aktiven v različnih državljanskih ali nevladnih iniciativah. Med podpisniki vložene pritožbe so poleg Kebra še Sanja Fidler, Vesna Vuk Godina, Spomenka Hribar, Matjaž Hanžek, Hajdeja Iglič, Polona Jamnik, Janez Jančar, Bogomir Kovač, Tamara Lah, Bojana Leskovar, Leon Magdalenc, Svetlana Makarovič, Janez Markeš, Vlado Miheljak, Vinko Möderndorfer, Boris A. Novak, Dragan Petrovec, Dušan Plut, Božo Repe, Rudi Rizman, Blaž Rozman, Svetlana Slapšak, Slavko Splichal, Darko Štrajn, Matej Šurc, Niko Toš, Boris Vezjak in Slavoj Žižek.

Zadnji del volilne kampanje pred marčnimi parlamentarnimi volitvami je namreč močno zaznamovala anonimna objava na skrivaj posnetih pogovorov z vidnimi Slovenci, ki so jih zvabili na lažne poslovne sestanke. Način, kako je do tega prišlo, je soroden z načinom, ki se ga poslužuje zasebna tuja obveščevalna služba Black Cube, katere predstavniki so se mudili tudi v Sloveniji. Zato je del politike in civilne družbe ocenil, da je prišlo do tujega vpliva na marčne parlamentarne volitve.