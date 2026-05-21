Predstava Daj mi besedo osrednji dogodek v okviru Kosovelovega leta

Srečko vizionar, Srečko mislec, pesnik, pa tudi kritik, Kraševec, sin, brat, zaljubljenec, mistik. Vse to je bil Srečko Kosovel in vsak del njegove osebnosti bo prihodnjo sredo, 27. maja, zaživel na velikem odru Kosovelovega doma Sežana, kjer bo točno sto let po njegovi smrti premierno zaživela gledališko-glasbena uprizoritev Daj mi besedo. Premiere se bo udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, napovedujejo organizatorji.

Predstava, ki bo na sporedu ob 20. uri, je nastala v koprodukciji Občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in Zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija in je osrednji dogodek v okviru Kosovelovega leta. Gre za sodobno koncertno-gledališko izkušnjo, ki prepleta Kosovelove besede iz več kot sto različnih virov, podrobneje so jo predstavili včeraj v Kosovelovem domu Sežana.

Daj mi besedo ni klasična predstava, temveč je preplet poezije, glasbe, odrskega izraza in vizualnega jezika. V njem svetloba, gib, zvočna podoba in video ustvarjajo spreminjajoč se odrski prostor, Kosovelova beseda pa postaja živa izkušnja časa, prostora in človeka.