Slovenska vlada še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov

Slovenska vlada je danes še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra.

Veljavna uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se izteče 15. junija. V skladu z novo uredbo, ki jo je vlada sprejela na današnji dopisni seji, se veljavnost mehanizma oblikovanja reguliranih cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja podaljšuje za šest mesecev, do 15. decembra.

Pri oblikovanju cen se upoštevajo gibanja cen na svetovnih trgih ter tečaj ameriškega dolarja glede na evro. Od konca marca se ta izračun opravlja vsak teden, pred tem je veljal 14-dnevni model izračunavanja cen. Uredba hkrati posodablja način obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu in prilagaja stroške njihovega transporta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali.

Cene naftnih derivatov na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah se bodo še naprej oblikovale prosto.