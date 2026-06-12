V noči na torek še zadnje nevihte, nato bo subtropski zrak segel do evropskega severa

Prijetne poletne temperature brez hude vročine se bodo nadaljevale do torka ali srede. Naši kraji bodo povečini pod obrobnim vplivom nekoliko bolj svežega atlantskega zraka. Današnje najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija, jutri in še zlasti v nedeljo bo kakšna stopinja Celzija več. Živo srebro pa se povečini še ne bo dotaknilo 30 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo ravno zaradi obrobnega pronicanja nekoliko manj vročega atlantskega zraka nekaj več občasne nestanovitnosti in bodo ponekod, zlasti v gorskem svetu, nastajale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Čez dan bo kakšna stopinja Celzija manj kot v nedeljo.

V sredo se bo začel krepiti anticiklon, ki nam bo, kot kaže, prinesel daljše obdobje s stanovitnim in povečini sončnim ter vročim poletnim vremenom. Trajalo bo, če ne bo vmesnih sprememb, vsaj dober teden, morda tudi več.

Marsikje pri nas se bo po zdajšnjih izračunih v drugi polovici prihodnjega tedna začel vročinski val. O vročinskem valu, kot je znano, na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinj Celzija. Ob morju in morda tudi še ponekod drugod bomo tudi beležili tropske noči, ko se temperatura niti v nočnih urah ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija.

Severnoatlantski zrak se bo v začetku prihodnjega tedna poglabljal nad zahodnim Sredozemljem, od koder bo subtropske zračne gmote izpodrival proti severovzhodu. Vroč subtropski zrak bo dosegel naše kraje in se bo naprej vzpenjal do evropskega severa. Tam bodo v drugi polovici meseca vsaj občasno beležili za te kraje zelo visoke temperature, ki bodo lahko dosegale in ponekod presegale 30 stopinj Celzija.

Vročina se bo stopnjevala in bo pritisnila. Proti koncu prihodnjega tedna se bodo najvišje dnevne temperature zlasti na Goriškem lahko vzpenjale do okrog 34-35 stopinj Celzija, mestoma lahko tudi kaj več, ob morju bo zaradi morskega vetra kakšna stopinja Celzija manj. Postopno pa se bo zlasti ob morju zvečer in ponoči povečal občutek sopare.

Teden kasneje, se pravi, da po 21. juniju, bodo po zdajšnjih izračunih najvišje dnevne temperature zlasti na Goriškem lahko presegale 36 stopinj Celzija. Prevladovalo pa bo sončno in stanovitno vreme.