Slovenske gore terjale novo življenje

Slovenske gore so v torek, 16. junija, terjale novo življenje, tokrat planinca, ki je padel z Malega Triglava. Iz planinske koče Kredarica so pozno popoldne namreč opazili planinca, ki je z omenjene gore padel v snežno konto. Gorski reševalci so v sodelovanju s helikopterjem Slovenske vojske prihiteli na prizorišče, a žal ugotovili, da planinec padca ni preživel, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Reševalci so naposled s helikopterjem prepeljali svojce in pokojnika v dolino, kjer je posmrtne ostanke prevzela pogrebna služba.