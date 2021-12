Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju državno odlikovanje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na današnji slovesnosti v Predsednikovi palači v Ljubljani vročil predsedniku SDGZ Robertu Frandoliču državno odlikovanje medaljo za zasluge. Slovensko deželno gospodarsko združenje SDGZ jo je prejelo za pomembno in vodilno vlogo na področju čezmejnega gospodarskega povezovanja v Furlaniji - Julijski krajini ter za 75 let dragocenega ohranjanja slovenstva v Italiji, so zapisali v utemeljitvi.

»Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) je stanovska organizacija podjetnikov slovenskega rodu v Furlaniji - Julijski krajini,» so zapisali. »Združenje, ki letos praznuje 75. obletnico neprekinjenega delovanja, je organizirano po sekcijah in pokriva področja obrti, trgovine na drobno, gostinstva in turizma, mednarodne trgovine in storitev ter samostojne poklice. Delovanje SDGZ je bilo sprva omejeno le na tržaško pokrajino, leta 1978 pa se je razširilo na goriško in nato leta 1986 še na videmsko pokrajino ter tako vzpostavilo današnjo strukturo. Ima sedeže v Trstu, Čedadu in Gorici ter dve podružnici v obrtnih conah na Tržaškem,« piše v utemeljitvi.

Predsednik Pahor je na današnji slovesnosti red za zasluge vročil Združenju Slovenska izseljenska matica za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske identitete in kulture pri Slovencih v tujini, medaljo za zasluge pa Saši Verbiču za dolgoletno uspešno delo za ohranjanje in uveljavljanje slovenske skupnosti v Srbiji.