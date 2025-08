Slovenski in avstrijski pisatelji obsodili policijsko racijo pri Peršmanu

Pri Slovenskem in Avstrijskem centru PEN ter Društvu slovenskih pisateljev v Avstriji so se odzvali na policijsko racijo na mladinski antifašistični tabor pri Peršmanu na Koroškem. Takšna dejanja pomenijo nedopustno grožnjo temeljni človekovi pravici do svobode izražanja, zbiranja in zgodovinskega spomina, so zapisali.

Zahtevajo javno obsodbo

Novice o nedavnem brutalnem policijskem napadu spremljajo z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenostjo, so zapisali v izjavi za javnost. Napad na zbor mladih z željo ohraniti zgodovinski spomin in graditi bolj pravično prihodnost pri združenjih pisateljev razumejo kot zavržno dejanje sovraštva, »in to s strani uradnih državnih organov, ki ga nikakor ne gre podcenjevati ali relativizirati«.

Od avstrijskih oblasti zahtevajo temeljito preiskavo dogodka, jasno javno obsodbo storilcev ter ukrepe za zaščito manjšin in spominskih praks, ki temeljijo na resnici, zgodovinski odgovornosti in mednarodnem sožitju.