Koprski policisti so sinoči ob 19. uri na železniški postaji v Divači ustavili 103 migrante, ki so se z vlakom iz Ljubljane vozili proti Italiji. Šlo je za državljane iz enajstih različnih držav. Policisti so ugotovili, da so zapustili prostore Azilnega doma v Ljubljani in v Logatcu. Prepeljali so jih na policijske enote, kjer še potekajo postopki zaradi nedovoljenega prehoda državne meje, so sporočili policisti.