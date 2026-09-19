V Trstu poteka sejem ribištva in ribogojstva Fish Very Good 2026

Ribiški in ribogojski sektor ima v Furlaniji - Julijski krajini pomembno vlogo, ki pa mu je včasih institucije ne priznajo dovolj. Kot povsod v Italiji tudi tu sektor zamuja v primerjavi z drugimi južnoevropskimi državami, prisega pa na kakovost proizvoda in kratko dobavno verigo. O prihodnosti in projektih, s katerimi bi lahko sektor povzdignili na raven španskega in grškega, ter o potrebi po sodelovanju med sorodnimi institucijami so včeraj spregovorili na kongresu v Trgovinski zbornici na Borznem trgu, ki je z debato o vlogi skupin Galpa uvedel sejem ribištva in ribogojstva Fish Very Good 2026. Prireja ga akcijska skupina za promocijo ribištva in ribogojstva Galpa FJK v sodelovanju s trgovinsko zbornico in tržaško občino. Na Ponterošu bo sejem potekal še danes in jutri.

Institucionalne pozdrave so prisotnim na kongresu izrekli predsednik trgovinske zbornice Antonio Paoletti, tržaška podžupanja Serena Tonel, evropska poslanka Anna Maria Cisint, članica odbora za ribištvo v evropskem parlamentu, ter deželni odbornik za agroživilske, gozdne in ribolovne vire Stefano Zannier. Slednji je poudaril, da si dežela že dalj časa prizadeva za razvoj ribolovnega in ribogojskega sektorja, »ki doživlja vse bolj zapleteno krizo. Finančna pomoč sama po sebi ne zadošča.« Zannier poudarja, da morajo institucije pri podjetjih spodbujati inovativnost ter podpreti predelovalno in distribucijsko verigo, lokalni ulov in trajnostno ekonomsko rast.

Predstavniki skupine Galpa so orisali splošno stanje deželnega in vsedržavnega sektorja. »Potrebna je konkretna strategija za razvoj lokalnega ribištva in ribogojstva,» je povedal predsednik akcijske skupine v FJK Pierluigi Medeot, »skrbno sledimo trgu, podnebnim spremembam in drugim dejavnikom, ki lahko vplivajo na sektor. Sprejemamo prošnje in zahteve zaposlenih v ribištvu. Energije moramo usmerjati v predelavo, podpreti ribiče, ki želijo biti tudi predelovalci, obrtniki, podjetniki.« Medeot je poudaril, da sta za prihodnost sektorja zelo pomembna tehnološki razvoj in znanstveno raziskovanje.

Tržaške klapavice in losos

Sejem Fish Very Good je včeraj že privabil na Ponteroš ljubitelje rib in morja. Najbolj radovednim je na voljo izkušnja na ribiškem čolnu, na katerega lahko še danes in jutri stopijo ob 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 in 17.30 na Pomolu Audace. Prijave zbirajo na infotočki v naselju Fish Very Good na Ponterošu, sicer pa so vse informacije, cene in program dogodkov na voljo tudi na spletni strani fishverygood.it.

Na stojnicah, ki so ji postavili ribiči in gostinci, ponujajo v ribe in ribje izdelke v pokušino in nakup. S svojim lososom iz Doline Glinščice, pa tudi z domačim pivom, se predstavlja na primer kmetija Edija Zobca iz Boljunca. V pokušino pa na trgu ponujajo tudi tržaške klapavice in druge školjke, ribe in celo modro rakovico. Svojo stojnico ima tudi akcijska skupina Galpa. Na osrednjem prizorišču potekajo dopoldne in popoldne tudi kuharski šovi in ribje dražbe (danes na primer ob 16. uri).