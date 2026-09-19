Nobelov odbor letos zvišal znesek za nagrajence

Nobelove nagrade, katerih dobitnike bodo razglasili med 5. in 12. oktobrom, bodo nagrajencem letos prinesle po 12 milijonov švedskih kron (1,06 milijona evrov), je danes sporočil Nobelov odbor. Lani je vrednost nagrade znašala 11 milijonov švedskih kron. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.

»Letos praznujemo 125. obletnico Nobelove nagrade in v zvezi s tem smo veseli, da lahko znesek nagrade povečamo za milijon kron,« je povedala direktorica Nobelovega odbora Hanna Stjarne. Dodala je, da z zvišanjem zneska ohranjajo dolgoročen pomen Nobelove nagrade in zagotavljajo, da finančni del nagrade skozi čas ohranja svojo vrednost.

Nobelove nagrade - z izjemo tiste za ekonomijo - od leta 1901 podeljujejo 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Ob podelitvi prvih Nobelovih nagrad je bil znesek posamezne nagrade 150.782 kron.

Nobelov teden se bo letos začel 5. oktobra z razglasitvijo dobitnika nagrade za medicino, sledile bodo nagrade za fiziko, kemijo, književnost in za mir. Nobelova nagrada za ekonomijo bo nato 12. oktobra zaključila razglasitve letošnjih dobitnikov.