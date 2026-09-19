Novinar iz Štarancana pred izgonom iz Srbije

Glasne kritike na račun srbskih oblasti, ki so italijanskemu zagovorniku svobode medijev Massimu Morattiju zavrnile prošnjo za začasno prebivanje ter mu odredile, da mora zapustiti državo, so zalegle. Včeraj, ko bi moral zapustiti Beograd, kjer živi njegova družina, so mu namreč rok za odhod podaljšali za 15 dni. Kot razlog za izgon so oblasti navedle »nesprejemljivo varnostno tveganje za državo«, brez podrobnejše obrazložitve.

Moratti, doma iz Štarancana in sodelavec portala Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), je bil o odločitvi ministrstva za notranje zadeve obveščen 4. septembra, prejšnji teden pa je vložil pritožbo. V Srbiji živi od leta 2022, z Balkanom pa je poklicno povezan več kot 20 let. Za OBCT poroča od leta 2005, med letoma 2011 in 2018 je sodeloval pri projektih EU za begunce in razseljene osebe, bil je tudi namestnik direktorja evropskega urada Amnesty International. Letos je sodeloval v misiji, ki je spremljala medijsko svobodo v Srbiji.

Platforma Sveta Evrope za varnost novinarjev je primer označila kot grožnjo svobodi medijev ter Srbijo pozvala, naj pojasni pravno podlago odločitve. Skrb vzbuja širši vzorec, saj je Evropska komisija lani v poročilu o pravni državi v Srbiji zabeležila primere izgona tujih aktivistov zaradi podobno navedenih »varnostnih tveganj«. Do izgona Morattija je bila včeraj kritična tudi senatorka Tatjana Rojc.