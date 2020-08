Slovenski šolniki dobili poklicno sindikalistko

Sindikat slovenske šole (SSŠ) bo za prihodnji dve leti poklicno zastopala Katja Pasarit. 47-letna profesorica kemije na izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana v Trstu bo prva poklicna predstavnica slovenskega šolskega sindikata v Italiji po 26 letih. SSŠ so namreč leta 1994 umaknili s seznama sindikatov, ki imajo pravico do poklicnega predstavnika, z novo kolektivno pogodbo pa je slovenski sindikat spet pridobil možnost poklicnega predstavništva. Pasaritova tako v prihodnjih dveh letih ne bo poučevala in se bo posvetila izključno sindikalni dejavnosti. Navzoča bo tako v Trstu kot v Gorici.