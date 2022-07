Slovensko-italijanski sporazum o plinu

Slovenski državni zbor bo v kratkem ratificiral sporazum med Slovenijo in Italijo o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom. Sporazum omogoča Sloveniji, da bi v primeru motnje v oskrbi s plinom svojih zaščitenih odjemalcev Italijo zaprosila za solidarnostno pomoč. »Gre za prvi sporazum te narave, ki je kritičen za primere, če bi prišlo do resnih dobavnih motenj na evropskem trgu zemeljskega plina,« je na seji odbora DZ za zunanjo politiko pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Tina Seršen. Sporazum ureja tehnične, pravne in finančne elemente za izvajanje solidarnostnega mehanizma med Slovenijo in Italijo ter sloni na evropski uredbi o ukrepih za zagotavljanje oskrbe s plinom.

Kot je pojasnila Seršenova, se celoten mehanizem solidarnostne pomoči aktivira šele po tistem, ko država znotraj svojega ozemlja izvede vse, kar je potrebno za to, da zagotovi oskrbo svojih zaščitenih odjemalcev. »Torej šele po tistem, ko izključi vse nezaščitene odjemalce in pride do točke, kjer bi lahko nastala motnja pri oskrbi njenih zaščitenih odjemalcev,« je dejala državna sekretarka.

Namen sporazuma je, da ena država partnerica takrat zaprosi drugo partnerico za solidarnostno pomoč pri oskrbi svojih zaščitenih odjemalcev. Sporazum ureja tudi zelo natančno časovnico in vsako posamezno fazo, kako se mehanizem tudi realizira, saj gre za sporazum meddržavne narave, ker ima kar nekaj finančnih in pravnih posledic znotraj obeh podpisnic. Kot je pojasnila Šeršenova, sporazum velja za obe strani, torej lahko Slovenija zaprosi Italijo za pomoč in obratno, poroča Slovenska tiskovna agencija.