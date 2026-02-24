Čez mejo z lovsko puško, a brez osebnih dokumentov in orožne listine

Slovenski policisti so na mejnem prehodu Starod v petek dopoldan ustavili 51-letnega italijanskega lovca, ki se je vračal z lova na Hrvaškem, poročajo Primorske novice. Ugotovili so, da je bil na Hrvaškem brez osebne izkaznice in brez vsakršnega osebnega dokumenta. S sabo je prevažal lovsko puško, za katero mu je pretekla orožna listina. Za puško je sicer predložil evropsko orožno listino, ni pa opazil, da je njena veljavnost že pred časom potekla. Puško binelli army urbino italy in 32 nabojev so policisti zasegli in zoper njega uvedli hitri postopek zaradi kršitve zakona o orožju.

Pozabljivi lovec je najprej plačal kazen in sodno takso zaradi puške, potem a še kazen, ker je prehajal državno mejo brez osebnih dokumentov.