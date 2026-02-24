Pokal Vitranc v pričakovanju zelene luči za tekmi 7. in 8. marca

Kranjska Gora je v pričakovanju smučarskega vrhunca zime. Kljub otoplitvi v zadnjih nekaj dneh organizatorji ostajajo optimistični. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik bo stanje proge, na kateri bosta 7. in 8. marca tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev, preveril v četrtek.

Pri pripravi proge sodeluje tudi nekdanji vrhunski alpski smučar Andrej Šporn, ki je bil v začetku januarja vodja zelo uspešnega ženskega tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju na podkorenski strmini. Prepričan je v pozitivno odločitev in v zeleno luč, je danes izjavil. Za zdaj kaže, da bo lahko kljub otoplitvi tekmovanje potekalo normalno, meni Šporn, saj so organizatorji že novembra oziroma decembra sprejeli pravilne odločitve in ob nekaj mrzlih dneh s snežnimi topovi in tehničnim snegom pripravili dovolj debelo bazo. Podlaga je tako dobra, da na progi, na kateri se bodo merili na Pokalu Vitranc, bodo lahko alpski smučarji trenirali in se pripravljali do ponedeljka, ko bodo v skladu s pravili pet dni pred tekmovanjem progo zaprli za vse smučarje.