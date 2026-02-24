Navijaška strast miljskega župana ne prepriča opozicije

Nadaljuje se debata okrog izbir Paola Polidorija, ki je lani s poroštvom podprl tržaško nogometno ekipo Triestina. Klub je pod drobnogledom finančne policije, ki preiskuje zadnja tri vodstva zaradi kaznivih dejanj na davčnem področju. Miljski župan, podjetnik in vodja tržaške Lige je pred časom podpisal poroštvo v višini 700 tisoč evrov. Kot zagrizen navijač, je sam povedal, je ob skorajšnjem roku za prijavo ekipe v C ligo, priskočil na pomoč tujemu vodstvu, ki je potrebovalo poroštveno izjavo italijanskega državljana.

Vprašanje novega športnega centra

A poroštvo ni edini odnos, ki ga Polidori ima s klubom. Miljski občinski odbor je namreč pred časom napovedal, da bi pri Lepovidu, na zemljišču, ki meri skoraj 74.000 kvadratnih metrov nedaleč od nakupovalnega središča Montedoro, uredil večji športni center in ga namenil prav tržaškemu nogometnemu klubu. Načrt ne prepriča opozicijskih svetnikov, občina pa je zemljišče že vključila v svoj prostorski načrt kot območje, namenjeno športnim in rekreacijskim dejavnostim. Dežela Furlanija - Julijska krajina pa je delom namenila 6,45 milijona evrov.

Da Polidori ne ločuje svoje institucionalne vloge od športne strasti navijača, je mnenja Gibanje 5 zvezd, z miljskim referentom Cristianom Baccijem na čelu. Podobnega mnenja so pri tržaški Demokratski stranki, ki opozarja, da »je Polidori podjetnik, a istočasno župan miljske občine, na katerem ozemlju namerava nogometni klub z znatno investicijo zgraditi in upravljati športno središče«.

Polidori Bacciju odgovarja s koledarjem v rokah in ga opozarja, da se je zmotil: »Svetniški sklep smo sprejeli 30. septembra 2024, sklep o javnem interesu načrta pa 16. oktobra 2024. Poroštvo sem podpisal za prvenstvo 2025/2026, 6. junija 2025. Opozicija je po njegovem mnenju le »površno in zbegano zbrala nekaj informacij«.