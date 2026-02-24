Z anticiklonom velika stanovitnost in temperaturni obrati

Z okrepitvijo subtropskega višinskega grebena bo od danes do vključno konca tedna prevladovalo stanovitno vreme in ne bo omembe vrednih padavin. Najtoplejši zrak bo dosegel zlasti srednjevisoke zračne sloje, pri čemer bo ponekod ob morju in v nižinah nastajal temperaturni obrat. Vlažen in nekoliko hladnejši zrak se bo tam zadrževal zlasti v nočnih in prvih jutranjih urah, sredi dneva pa bodo sončni žarki ponekod uspeli prebiti vlažno prizemno plast. Kakorkoli, ob morju in v nižinah bo občasno zamegljeno ali bo nastala megla, kar se bo po vsej verjetnosti iz dneva v dan stopnjevalo. Kjer bodo prizemni sloji manj vlažni, bodo dnevne temperature zlasti v sredo in četrtek za ta čas visoke in bodo lahko presegale 15 stopinj Celzija. Drugod bodo namerili kakšno stopinjo Celzija manj. V gorah bo za ta čas toplo.

Danes bo oblačno. Od jutri do vključno nedelje bo čez dan povečini precej sončno (z morebitnimi prej omenjenimi izjemami). Najvišje dnevne temperature bodo jutri in v četrtek zlasti na Goriškem lahko tudi občutno presegale 15 stopinj Celzija. Zlasti v nočnih urah bo zamegljeno ali bo ponekod nastala megla. Povečala se bo tudi zračna onesnaženost. Od petka bo predvidoma postopno več vlage tudi drugod.