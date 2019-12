Slovo s pohvalo

Italijanski veleposlanik v Sloveniji Paolo Trichilo opravlja v teh dneh zadnja poslovilna srečanja pred odhodom iz Ljubljane. V prihodnjih tednih bo njegovo mesto prevzel Carlo Campanile, ki je bil do lanskega oktobra italijanski diplomatski zastopnik v Somaliji, kjer je njegovo mesto prevzel Alberto Vecchi.

Od Trichila sta se poslovila tudi Italijanska unija in Italijansko-slovenski forum, v katerem so tudi predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Predsednik foruma Jurij Giacomelli se je zahvalil odhajajočemu diplomatu za prizadevanja pri krepitvi italijansko-slovenskih odnosov, medtem ko je Maurizio Tremul v imenu italijanske manjšine v Sloveniji izpostavil Trichilovo veliko skrb za Italijane v Istri. Posebej je omenil njegovo vlogo pri obnovi koprske palače Gravisi Buttorai in ustanovljanju digitalnega muzeja italijanske skupnosti v Kopru.