»Smiselno je vztrajati po tej poti in nadaljevati s posodobitvami«

Danes ob 18. uri bo v goriškem Trgovskem domu v drugem sklicanju potekal občni zbor Zadruge Primorski dnevnik, na katerega so vabljeni vsi njeni člani in članice. Poleg poročil in obračunov bodo na dnevnem redu še volitve v upravni svet, v katerega bodo po napovedih vstopili novi obrazi. Pred današnjim občnim zborom smo se pogovorili s predsednikom zadruge Igorjem Kocijančičem.