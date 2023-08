Smrt planinca v okolici Bohinja

V gorah v bližini naselja Brod so gorski reševalci (GRS) Bohinj in dežurna ekipa za reševanje s posadko helikopterja letalske policijske enota v torek posredovali pri reševanju planinca, ki je zdrsnil 50 metrov s planinske poti in se smrtno ponesrečil, so sporočili iz Gorsko reševalne zveze Slovenija (GRZS).

Veliko gorskih reševalcev je te dni vključenih na različnih območjih Slovenije, vračajo pa se tudi gorske nesreče. Na območju Krasjega vrha je GRS Tolmin z dežurno ekipo za reševanje v gorah ob pomoči posadke helikopterja letalske policijske enote v torek reševala zaplezana tuja planinca. Izgubljena planinca so našli in ju prepeljali v dolino, navaja spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje.