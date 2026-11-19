Kibernetski napadi predstavljajo vse večjo grožnjo nacionalni varnosti, tudi nemoteni preskrbi s hrano in krvjo za transfuzije. Izdelki, ki so shranjeni v hladilnikih, se lahko »skuhajo«, če računalniški kriminalci vdrejo v hladilne sisteme in zaženejo nenadzorovano odmrzovanje hladilnikov ali zamrzovalnikov.

Upravljanje slednjih večje trgovine in trgovinske verige po navadi zaupajo zunanjim podjetjem, ki temperaturo upravljajo na daljavo in pazijo, da se stroji v času zaprtja trgovin ne bi ugasnili. Če so tovrstni sistemi zastareli ali niso ustrezno zaščiteni, kriminalci zlorabijo to povezavo in povzročijo škodo. Pri tem početju si pomagajo z umetno inteligenco, ki »luknje« v sistemu najde bistveno hitreje in učinkoviteje od človeka.

Kot je za Primorski dnevnik povedal Antonio Bosco, upravitelj istoimenskih prodajaln na Tržaškem, ima zunanje upravljanje hladilnih sistemov vrsto prednosti, prva med temi je povečana prehranska varnost. Če se hladilnik med zaprtjem trgovine ugasne, se sproži alarm, upravitelj pa obvesti lastnika trgovine, naj preveri, ali je treba hrano zavreči. »Če bi hladilnike upravljali analogno, sami v trgovini, bi se lahko ponoči ugasnili in se nato spet prižgali, hrana bi se morda pokvarila, pa se tega ne bi zavedali,« je pojasnil.

Po drugi strani pa tak način upravljanja deluje prek internetne povezave, kar hladilnike dela bolj ranljive. Sisteme je potrebno torej redno posodabljati. »Dostop do sistema, ki omogoča nadzorovanje in upravljanje hladilnikov na daljavo, smo pred nekaj leti dodatno zaščitili pred hekerskimi vdori. Do njega je mogoče dostopati le preko varne šifrirane povezave, kar komunikacijo varuje pred prestrezanjem in nepooblaščenimi dostopi. Obenem je predvideno tudi večstopenjsko preverjanje identitete. Kdor želi spreminjati nastanitve hladilnika, mora najprej vnesti uporabniško ime in geslo, nato pa dostop potrditi še na svojem telefonu,« je pojasnil Bosco.

Za sisteme, ki so jih napadli hekerji, je sogovornik dejal, da so bili najverjetneje zastareli.