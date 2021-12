Na obvoznici pri Mestrah med razcepom za avtocesti A57 in A27 ter Marconom sta pri izvozu v smeri Trsta ob 1. uri ponoči silovito trčila tovornjaka s priklopnikom, pri čemer je umrl voznik tovornjaka, ki se je zaletel v prednje vozilo. Vzroke nesreče še preiskuje policija. V času nesreče ni bilo prometa. Na kraju so bili poleg policistov reševalci, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Obvoznica pri Mestrah je bila dve uri zaprta.