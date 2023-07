Smrtna nesreča plezalca

Včeraj zjutraj je prišlo do smrtne gorske nesreče v furlanskih Dolomitih, v kateri je življenje izgubil 62-letni alpinist.

Reševalci so bili o nesreči obveščeni okrog 13. ure, ko so na enotno številko za klic v sili 112 prejeli klic iz koče Pordenone. Tja se je namreč podal planinec, ki je okrog 10. ure slišal klice na pomoč iz stene Cason di Brica. V bližini je opazil dve spalni vreči, a ni mogel razumeti, od kod prihaja klic na pomoč. Odločil se je, da se poda proti dolini, saj tam, kjer se je nahajal, ni bilo telefonskega omrežja. Ob 13. uri je prispel do koče, od koder so lahko poklicali na pomoč.

Deželna služba za nujno medicinsko pomoč Sores je o nesreči obvestila gorske reševalce iz Valcelline. Dva reševalca sta se podala proti kraju nesreče, kjer sta našla enega alpinista, ki je prosil za pomoč, drugega pa negibnega. Prosila sta za intervencijo zdravnika, ki je ugotovil, da je alpinist umrl. Plezalec je razložil, da je slišal padanje kamenja in nato kričanje od bolečin. Dohitel je soplezalca, ki je bil v hudem stanju, in začel klicati na pomoč, nato se je začel spuščati s pomočjo vrvi, dokler niso prišli reševalci. Nepoškodovanega plezalca, ki je bil pod šokom, so odpeljali v kočo Pordenone.