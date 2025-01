Smrtna prometna nesreča ponoči na Videmskem

Na deželni cesti št. 54, ki povezuje Videm in Čedad, sta včeraj okrog 22.30 silovito trčila fiat punto in renault megane. Voznika fiata so iz razbitin potegnili gasilci, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so ga začeli oživljati in ga odpeljali v bolnišnico. Njihov trud pa je bil žal zaman, ker so bile poškodbe prehude in je podlegel posledicam nesreče. V trčenju se je huje poškodovala tudi potnica v drugem avtomobilu, stara okrog 30 let. Njeno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odstranili posledice nesreče, ter lokalni policisti, ki so med drugim iskali voznika renaulta, ki je takoj po nesreči pobegnil.