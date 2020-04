Smrtna prometna nesreča pri Studenem

Na gozdni cesti med Lohačo in Poljšakovo kočo, nad vasjo Strmca, se je ob 12.43 pripetila smrtna prometna nesreča. 35-letni kolesar iz Postojne, ki je vozil po napačni strani cestišča, je v ostrem in nepreglednem levem ovinku čelno trčil v avtomobil, ki ga je pravilno nasproti pripeljala 49-letna domačinka. Kolesar se je hudo poškodoval, kljub prizadevanju reševalcev zanj žal ni bilo več pomoči. Na kraju so bili koprski policisti in reševalci.

Zdravnica, ki je posredovala na kraju nesreče, je za pokojnega odredila obdukcijo. O prometni nesreči sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka iz Kopra, ki sta ogled prometne nesreče prepustili policistom. Po vseh ugotovitvah bodo policisti na okrožno državno tožilstvo podali poročilo.