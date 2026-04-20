Italijanski košarkarji bodo konec junija gostovali v Gorici

Moška italijanska košarkarska reprezentanca se po 27 letih vrača v Gorico. »Azzurri« bodo v sredo, 24. junija, v športni dvorani PalaBigot odigrali pripravljalno tekmo proti Hrvaški. Gre za prvo izmed dveh pripravljalnih tekem pred poletnim oknom kvalifikacij za svetovno prvensto 2027. Tri dni kasneje (v soboto, 27. junija) se bo namreč Italija v Celju pomerila s Slovenijo.

Italijani bodo nato v kvalifikacijah za SP 2027 2. julija gostovali v Islandiji, 5. julija pa bodo v Bologni igrali proti Litvi. Slovenci pa se bodo 3. julija v gosteh pomerili z Estonijo, 6. julija pa pred domačimi navijači s Švedsko.

Italijanski košarkarji so v Gorci zadnjič nastopili leta 1999, ko so se v ekshibicijski tekmi pomerili z ekipo »Team senza confini« ki so jo sestavljali tako »domači« italijanski košarkarji (Andrea Pecile, Alberto Tonut, Graziano Cavazzon, Davide Cantarello, Claudio Pol Bodetto) kot tuji (med drugimi Bosanec Gordan Firić in Slovenec Goran Jagodnik).

Pred tem so Azzurri v Gorici (vedno v dvorani PalaBigot) igrali leta 1970 (zmaga z 82:65 na prijateljski tekmi proti Nemčiji), leta 1977 (zmaga s 103:75 na prijateljski tekmi proti domačemu prvoligašu Pangossinu), leta 1978 (poraz z 96:97 na turnirju Coppa Decio Scuri proti Franciji) ter leta 1996 (zmaga s 95:62 proti Severni Makedoniji v kvalifikacijah za EP 1997).