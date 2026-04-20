Odpadkov ne bodo več zbirali od vrat do vrat

Čez slabih devet mesecev bodo v Miljah ponovno spremenili način zbiranja odpadkov. Po daljšem obdobju, ko so Miljčani preizkusili storitev zbiranja od vrat do vrat in krajši poskusni dobi, ko so v središču mesteca prebivalcem zaupali odlaganje v občinske zabojnike, je končno padla odločitev. Od 1. januarja 2027 dalje bodo na celotnem območju miljske občine ponovno postavili ekološke otoke, kjer bodo stali »pametni« zabojniki za ločeno zbiranje. Novico je včeraj predstavil miljski občinski odbor s predstavniki svetniških skupin desnosredinske koalicije v občinskem svetu.

»Storitev zbiranja odpadkov od vrat do vrat je občina uvedla pred leti. Prisilili so občanke in občane, naj se prilagodijo zahtevnemu sistemu, ki ne deluje povsod tako, kot bi moral,« je včeraj miljski župan Paolo Polidori spomnil na odločitve nekdanjega levosredinskega občinskega odbora. Storitev izvaja družba NET s sedežem v Vidmu in pri kateri ima občina manj kot 0,1 odstotni delež. Družba deluje v glavnem v Furlaniji. Milje so edina občina, s katero sodelujejo na Tržaškem. »Kraj jim je zato odročen in stroški so visoki,« je nadaljeval Polidori in dodal, da je zbiranje ločenih odpadkov od vrat do vrat nesnažno, zlasti v najbolj naseljenih predelih občine. Prebivalci se zato nad postopkom storitvijo pritožujejo. Zabojnike, ki jih družba daje na razpolago, je povedala Elisabetta Steffè, v mestni vladi pristojna za okolje, ne vzdržujejo in jih ne operejo redno, kar povzroča neprijetne vonjave, zlasti v poletnih mesecih na primer v neposredni bližini ribjih restavracij.

Občinski odbor je napovedal, da naj bi novi upravitelji postavili dvesto ekoloških otokov in pet zbiralnikov za odpadno jedilno olje. »Zavedamo se, da je naša obala zelo lepa in turistično privlačna, zato si želimo, da bi v razpis vključili tudi čiščenje morske globine ob kopališčih,« je dejala Steffè.