Reševalci deželne službe za nujno zdravniško pomoč Sores so dopoldne posredovali v Plodnu, kjer se je poškodovala smučarka, stara okrog 50 let. Prihiteli so z reševalnim vozilom iz Rigolata. Na kraju so ji nudili prvo zdravniško oskrbo, nato so jo prepeljali v tolmeško bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da si je huje poškodovala roko.