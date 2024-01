Sneg in led je potrebno odstraniti z vozil

Koprski policisti opozarjajo na kršitve, do katerih večkrat pride v zimskih mesecih in ki imajo lahko velik vpliv na varnost v prometu. Tovorna vozila, ki pripeljejo na območje Primorske po avtocesti iz notranjosti Slovenije, imajo pogosto na ponjavi led, ki prične v povezavi s toplejšo klimo in burjo padati s tovornih vozil. Če led pade na vetrobransko steklo drugega vozila ali pešca, lahko privede do hudih posledic.

Policisti zato opozarjajo vse voznike, da očistijo stekla in ogledala oziroma da poskrbijo za dobro vidljivost in preglednost na vozilih, z vozil pa odstranijo sneg in led, preden gredo na cesto. Tudi Zakon o pravilih cestnega prometa navaja, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega.