Če v Trstu že ves dan vztrajno dežuje, pa je sneg pobelil Višarje. Kot smo napovedali, sta se ob izraziti odjugi tempetratura in meja sneženja čez dan naglo zvišali.

Medtem Arso v Sloveniji opozarja, da bi lahko v soboto prišlo do prvega izdatnejšega sneženja te zime. Jutri bo sicer še deževno in toplo jesensko vreme, v soboto dopoldne se bodo padavine od severa krepile, do sredine dneva bo na alpskih prelazih proti Avstriji dež že prešel v sneg. V nekaj urah se bo meja sneženja spustila do nižin.