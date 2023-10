Sneg pobelil vrhove (foto)

Meja sneženja se je ob prehodu včerajšnje hladne vremenske fronte v Sloveniji spustila do nadmorske višine okoli 1400 m, je sporočil Arso. Tudi v FJK je ponekod v gorah rahlo snežilo, povečini pa ob še rahlo pozitivnih temperaturah, zato se sneg povečini ni oprijemal tal, ker se je ozračje občutneje ohladilo ob odhodu vremenske fronte. V nižinah in ob morju so se pojavljale zmerne do močne padavine, vmes so bile plohe in nevihte. Med najbolj deževnimi območji v deželi je bil jugovzhod Tržaškega, kjer smo v Boljuncu namerili 45,2 litra dežja na kvadratni meter.