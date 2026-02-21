O metodi BIM in ravnanju z gradbenimi odpadki

Slovensko deželno gospodarsko združenje prireja prihodnji teden v dvorani Marka Stavarja v Ulici Cicerone 8 v Trstu dve delavnici, obe v okviru čezmejnega evropskega projekta Circular. Buildings, katerega cilj je spodbujanje prehoda na krožno in z viri gospodarno ekonomijo v gradbenem sektorju. V torek, 24. februarja, bo ob 14. uri arhitekt Igor Spetič prikazal potencial metode z imenom Building Information Modeling (BIM), pri čemer bo prikazal prednosti in perspektive za podjetja. Mesta so omejena, prijava je možna še do jutri, 22. februarja, preko spleta.

V četrtek, 26. februarja, pa bosta vedno ob 14. uri strokovnjaka Vania Ruzzon in Mirko Muraro govorila na temo Gradnja prihodnosti: Zakonodaja in rešitve za učinkovito ravnanje z odpadki. Delavnica bo posvečena vprašanju izpolnjevanja predpisov o ravnanju z odpadki v gradbeništvu, pojasnjevanju dvomov, razumevanju logike predpisov in poglobitvi nekaterih vidikov ravnanja z odpadki. Tudi v tem primeru so mesta omejena in je prijava možna najkasneje do pone deljka, 23. februarja. Obe delavnici bosta potekali v italijanskem jeziku.