Juventina zadela, Sovodnje pa prejelo tri gole

NOGOMET
ELITNA LIGA
Chiarbola Ponziana – Juventina 0:3 (0:2)
Strelci: 7. Zucchiatti, 11. Breganti, 73. Breganti
Juventina: De Mattia, Petejan, Cocetta, Liut, Russian (Bric), Tuccia, Zucchiatti, Samotti, Breganti (Lidan), Grion, Sambo (Pagliaro). Trener: Visintin.
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Azzurra GO 0:3 (0:1)
Strelca: Selva 2 (1 iz 11-m) in Allegrini
Sovodnje: Mingrone, Mauri, Baldassi, Guastella, Feri (M. Predan), Paravan, Černe, Neskovič, Formisano (Visintin), L. Predan, M. Juren. Trenerja: Černe in Lutman.