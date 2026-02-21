VREME
DANES
Sobota, 21 februar 2026
Iskanje
Športna sobota

Juventina zadela, Sovodnje pa prejelo tri gole

Juventina je v elitni ligi slavila zmago na Opčinah. Thomas Breganti je zadel dva gola. Sovodnje doma KO

Jan Grgič |
Opčine |
21. feb. 2026 | 17:19
    Juventina zadela, Sovodnje pa prejelo tri gole
    Nogometaši Juventine na arhivski fotografiji proti Sanviteseju (TIBALDI)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

Chiarbola Ponziana – Juventina 0:3 (0:2)

Strelci: 7. Zucchiatti, 11. Breganti, 73. Breganti

Juventina: De Mattia, Petejan, Cocetta, Liut, Russian (Bric), Tuccia, Zucchiatti, Samotti, Breganti (Lidan), Grion, Sambo (Pagliaro). Trener: Visintin.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Azzurra GO 0:3 (0:1)

Strelca: Selva 2 (1 iz 11-m) in Allegrini

Sovodnje: Mingrone, Mauri, Baldassi, Guastella, Feri (M. Predan), Paravan, Černe, Neskovič, Formisano (Visintin), L. Predan, M. Juren. Trenerja: Černe in Lutman.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: