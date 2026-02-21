Ovadili dvanajst domnevnih povzročiteljev izgredov v Vidmu

Policija je po zaključku preiskave političnega oddelka Digos, legitimirala in ovadila dvanajst oseb, ki naj bi 14. oktobra lani bili glavni povzročitelji izgredov ob protestnem shodu ob priložnosti nogometne tekme Italija-Izrael v središču Vidma. Gre za dva italijanska in deset tujih državljanov z urejenim stalnim bivališčem v Italiji, so danes sporočili. Očitajo jim, da so si zakrili obraze in aktivno sodelovali v spopadih z varnostnimi organi ter metali kamne, steklenice, prometne znake oziroma kar jim je prišlo pod roko.

Našli palico s pritrjenimi žeblji

Med nemiri sta se poškodovala dva novinarja in približno deset pripadnikov varnostnih organov, ki so skrbeli za javni red. Eden izmed osumljenih naj bi med drugim s kamnom med poročanjem zadel novinarko Rainews in ji povzročil hujšo poškodbo gležnja, zaradi katere so jo prepeljali v bolnišnico. Policisti so med drugim izvedli šest hišnih preiskav, med katerimi so našli oblačila, ki so jih prenapeteži nosili med izgredi. Zasegli so še palico, na koncu katere so bili pritrjeni žeblji.

Videmski kvestor je izrekel tudi tri prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za obdobje dveh let proti italijanskim državljanom, ki so poskušali preskočiti varovalne ograje, da bi vdrli na igrišče.