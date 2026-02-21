Pozor na zaporo na vipavski hitri cesti

Na vipavski hitri cesti promet do ponedeljka poteka po prilagojenem režimu zaradi nameščanja prometne opreme v okviru izvedbe protivetrnih ukrepov. Avtocestna družba DARS je sporočila, da so danes zjutraj ob 5. uri vzpostavili zaporo med razcepom Nanos in priključkom Vipava, ki bo veljala do ponedeljka ob 5. uri. Obvoz so uredili po regionalni cesti Razdrto–Vipava preko priključkov Razdrto in Vipava.

V tem času bosta na razcepu Nanos zaprta oba kraka s primorske avtoceste A1 proti Novi Gorici (iz smeri Kopra in Ljubljane), na priključku Vipava pa bo zaprt tudi uvoz na hitro cesto proti Razdrtemu. Med Podnanosom in Vipavo bo nato do začetka maja za približno tri kilometre promet potekal po enem pasu v vsako smer.