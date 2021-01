Sodba proti ministrstvu: »Vračanja migrantov v Slovenijo so nezakonita«

»Praksa, ki jo Ministrstvo za notranje zadeve uresničuje na podlagi bilateralnega sporazuma s Slovenijo, je nezakonita,« je v razsodbi zapisal oddelek rimskega sodišča za človekove pravice in migracije. Gre za prvo tovrstno sodbo, ki bo bržkone predstavljala pomemben precedens v sodni praksi. Sodišče je ocenilo, da neformalna vračanja v Slovenijo, ki jih italijanska policija na osnovi bilateralnega sporazuma redno izvaja, sprožajo verižno reakcijo, saj slovenske oblasti migrante predajo hrvaškim, ti pa jih vračajo v Bosno in Hercegovino. To pa po presoji sodišča predstavlja kršenje italijanske zakonodaje, italijanske ustave in tudi vrednote, zapisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ob teh pa še same predpise dotičnega bilateralnega sporazuma s Slovenijo.

Sodbo je sprožil postopek, ki ga je proti italijanskemu notranjemu ministrstvu vložil 27-letni državljan Pakistana. Mahmood je lani julija prispel do Trsta po dolgem potovanju po t. i. balkanski poti, na kateri je doživel nečloveško ravnanje; posledice nasilja je odvetnikom in sodišču dokazal s fotografskim gradivom. Iz Pakistana je zbežal zaradi svoje spolne usmerjenosti. Ko je s skupino sodržavljanov prispel v Italijo, jih je prijela italijanska policija. Mahmood je italijanskim policistom povedal, da namerava vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, a to izjavo so gladko ignorirali. Policisti so migrantom zaplenili telefone, je mogoče prebrati v sodbi, jih prisilili, da podpišejo nek dokument, nato pa so jih vklenili v lisice, jih naložili v marico in odpeljali do meje, kjer so jim s palicami grozili, naj odidejo proti Sloveniji.

To so migranti tudi storili in po dobrem kilometru so jih ustavili slovenski policisti, ki so jih aretirali in tako so se kot v nekakšni verižni reakciji kmalu znašli v bosanskem begunskem taborišču v Lipi.

Sodišče je ocenilo, da je nemogoče, da bi italijansko ministrstvo za notranje zadeve ne bilo seznanjeno s tovrstnim ravnanjem policije.

O spornosti prisilnega vračanja migrantov se je aprila lani že izreklo sodišče v Genovi, ki je izrazilo resne pomisleke nad trenutnim sprejemnim in azilnim sistemom v Sloveniji.