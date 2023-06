Sojenje o umoru v Kobjeglavi se bo začelo septembra

Adrianu Petelinu, ki mu tožilstvo v Kopru očita, da je aprila lani v Kobjeglavi umoril Darja Grmeka, italijanski karabinjerji in lokalni policisti niso kršili človekovih pravic, ker ga o njegovih pravicah niso izrecno podučili v slovenskem jeziku. Tako je odločil koprski okrožni sodnik Matevž Gros in presekal zaplet pred sojenjem. To se bo začelo predvidoma sredi septembra, poročajo Primorske novice.

»Sodišče ni ugotovilo, da bi mu s tem kršili človekove pravice, zato razloga za izločitev dokazov in listin ni,« je sodnik Gros v torek odločil in skupaj z odvetnico Moniko Mavsar, ki brani obtoženega, in tožilko Vesno Medica začel določati datume, ko bodo na koprskem sodišču razpisali obravnave. »Na odločitev se bomo pritožili,« je napovedala odvetnica Mavsar.

In prav zaradi odločanja višjega sodišča o njeni pritožbi se je sodnik z odvetnico in tožilko dogovoril, da bodo sojenje 59-letnemu Adrianu Petelinu iz Devina začeli septembra.

Petelinu sodijo zaradi obtožbe, da je aprila lani v Kobjeglavi zaradi koristoljubja na grozovit način umoril 57-letnega Darja Grmeka. Ta naj bi se ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, ki naj bi jo pri njem kupoval tudi Petelin in mu zaradi tega dolgoval več deset tisoč evrov. Grmeka je morilec z nožem in vrtnimi škarjami najprej 25-krat zabodel, nekajkrat porezal, nato pa v kuhinji zanetil požar.