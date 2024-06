Šola naj promovira talente in kompetence ter ponovno ovrednoti učitelje

Promocija talentov vsakega posameznika ter inovativni pristop za razvijanje novih kompetenc, ki bodo potrebne na prihodnjem trgu dela, obenem pa tudi ponovna promocija vloge učitelja in profesorja ter prizadevanje, da se prepreči oz. omeji opuščanje obiskovanja pouka in da se mladi ponovno privabijo v šole. Prav tako je treba ciljati na kakovostno tehnično oz. poklicno izobraževanje v povezavi z visokošolskimi tehničnimi zavodi ter razvijati sodelovanje zlasti z afriško celino, kjer primanjkuje kar 17 milijonov učiteljev oz. profesorjev. To so nekatere od točk zaključne deklaracije zasedanja ministrov oz. predstavnikov ministrstev za izobraževanje držav članic skupine G7 (Italije, Kanade, ZDA, Nemčije, Velike Britanije, Francije in Japonske), ki se je danes zaključilo v Trstu, na sklepni tiskovni konferenci, na kateri so bili prisotni tudi vodje delegacij in predstavništvo mladih udeležencev foruma mladih G7, ki poteka v Lignanu, orisal italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara.

Po ministrovih besedah je promocija talentov mladih močno sporočilo vključevanja, saj se s tem daje vsakemu možnost, da ne ostane za drugimi. Potrebno je tako zgraditi tako šolsko ponudbo, ki naj bo v skladu s tolikimi inteligencami in talenti, pri čemer morata tudi šolstvo in gospodarstvo sodelovati, je dejal Valditara, ki je poudaril tudi potrebo po vodenju pojava umetne inteligence ter po vlaganju v znanstvene, tehnološke, inženirske in matematične vede in zmanjšanju razkoraka med spoloma. Poseben problem je opuščanje šolanja, ki je prišlo do izraza zlasti po pandemiji novega koronavirusa, zato je treba mlade spet pripeljati v šolo. Razmišlja te tudi o širitvi koriščenja programa šolske izmenjave Erasmus+ tudi na države zunaj Evropske unije, prvič pa je bila na tovrstnem vrhu G7 prisotna delegacija Afriške unije: v Afriki primanjkuje kar 17 milijonov učiteljev oz. profesorjev, zato se razmišlja o velikem načrtu razvijanja izobraževanja na tej celini, prav tako se namerava pomagati pri obnavljanju šolskih poslopij in knjižnic v Ukrajini, ki so jih uničili ruski napadi.

Valditara je tudi poudaril željo po vrnitvi avtoritete učiteljem in profesorjem tako iz ekonomskega kot tudi iz družbenega zornega kota, saj jim je treba vrniti družbeni pomen, ker samo redna zaposlitev trenutno prekarnih šolnikov, ki so se je lotili v Italiji, ne bo dovolj.