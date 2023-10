Sosledje vremenskih front se bo še nadaljevalo

Prva od treh vremenskih front, ki bodo vplivale na vreme pri nas v tem tednu, je dosegla naše kraje in nas bo prešla do jutrišnjega dopoldneva. Padavine se bodo v nočnih urah okrepile in bodo pogostejše. Največje količine dežja bodo ob okrepljenih južnih vetrovih padle v goratih predelih, kjer bodo padavine lahko mestoma zelo obilne. Nekoliko manj dežja bo sprva ob morju, kjer pa se bodo prav tako padavine zlasti v drugem delu noči nekoliko okrepile. Vmes bodo tudi nevihte, možni bodo krajevni nalivi.

Jutri dopoldne se bo nadaljevalo podobno vreme, čez dan pa bodo padavine slabele. Ozračje pa bo še nestanovitno in bodo lahko še nastale posamezne krajevne plohe in nevihte.

V sredo bo povečini delno jasno ali spremenljivo, ponekod bo lahko padlo nekaj kapelj dežja.

V četrtek dopoldne bo še spremenljivo, čez dan pa bo ob približevanju nove solidne vremenske fronte že več oblačnosti in se bodo spet začele pojavljati padavine. V noči na petek se bo vreme občutno poslabšano. Pojavljale se bodo močne ali obilne padavine, zapihali bodo okrepljeni južni vetrovi.

V petek se bo vreme delno izboljšalo, toda bo čez dan še nestanovitno, v soboto pa se bo ob prihodu tretje vremenske fronte znova poslabšalo.